Известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала морской вид

На фото Омович стояла совсем без одежды на фоне огромного панорамного окна. За ним можно увидеть море и рассвет. Красавица выгнула одну ногу, чтобы фото получилось более соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"06:03 утра", - написала Алена.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков за 40 минут и написали несколько комментариев:

"О уже абсолютно голая фоткаешься, что же дальше будет)", "Необыкновенно красиво, вот у в ваших краях красота ) скорее бы приехать отдохнуть", "Не бойтесь кого-то потерять. Вы не потеряете того, кто нужен вам по жизни. Теряются те, кто послан вам для опыта. Остаются те, кто послан вам судьбой".

Ранее мы сообщали, известная модель Алена Омович, которую называют украинской версией Ким Кардашьян, похвасталась стройностью в мини-юбочке.

Омович не надела под топ нижнего белья, что видно по всем известным признакам.

Маленькая игривая юбочка развивалась на ветру, и, казалось, вот-вот поднимется.

Напомним, украинская Кардашьян прогулялась по столице, забыв надеть белье

А еще Politeka сообщала, что неугомонная украинская Кардашьян показала, что вытворяет на кровати без одежды

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