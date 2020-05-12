Звезда выставляет напоказ формы, где бы не находилась

Известная модель Алена Омович, которую называют украинской версией Ким Кардашьян, показала, как проводит время на отдыхе

Красотка со своим бойфрендом уехала в Одессу, откуда регулярно публикует красивые фото, передает Politeka.net.

На одних из последних фото звезда показала, что была в ресторане. Для своего выхода Омович выбрала простой, но откровенный наряд.

Модель предстала в белом топе без белья, который оголил ее стройную талию. На бедрах были серые шортики.

Алена раскинулась на кресле, раздвинув ноги, одну из них подняв и поставив рядом. Звезда будто заманивает в свои сети.

Украинская знаменитость улыбалась и гладила себя по голове. На веках заметны пышные ресницы.

Позади Алены открывался вид на Черное море.

Поскольку фото было обнародовано в сториз, пользователи сети не смогли открыто высказать мнение, однако, судя по другим постам красотка всегда получает массу комплиментов и лайков.

Стоит отметить, что сейчас на Омович подписаны 1,1 миллион человек, которые активно следят за ее жизнью.

Напомним, Алена Омович предстала в маленьком белом топе, который едва прикрывал грудь.

Желтая юбочка развивалась на ветру, и, казалось, вот-вот поднимется.

Большая грудь, тонкая талия и красивые длинные ножки - вот, от чего нельзя оторваться.

Украшения дополнили соблазнительный образ.

Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала в полупрозрачном боди, демонстрируя элегантные изгибы. Рядом с ней виднеется собака.

На другом снимке модель присела, показывая не только одежду, а и свои идеальные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников, которые написали массу комплиментов.

Напомним, соблазнительная украинская Кардашьян показала свою красоту в кружевном белье

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян разделась и показала пикантные развлечения в спальне

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян прогулялась по столице, забыв надеть белье