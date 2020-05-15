Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) практично щодня вражає відвертими кадрами

Зірка не тільки постає у відвертих вбраннях, але і може дозволити собі постати оголеною, пише Politeka.net.

В цей раз красуня опублікувала сторі Instagram, де позує в одному корсеті рожевого відтінку.

Пишні груди моделі були повністю голі, Кассандра лише прикривала їх руками, але не надто стараючись.

Певно, на моделі не було і трусиків, адже вона прикрила інтимне місце синім стікером.

Сьєнега фотографувала себе на телефон у дзеркало, присівши на ліжко. Зірка розкинула ноги, виставивши вперед одну.

Кассандра розпустила волосся, надівши грайливий обруч у формі вушок кішечки. Також розпусний образ доповнили браслети на руці.

Кассандра рідко користується косметикою, лише підкреслюючи красу блиском і тушшю для вій.

У загальному фото вийшло дуже спокусливим, красуня виглядає просто неймовірно.

Оскільки знімок був викладений в сториз, ніхто з користувачів мережі не зміг висловитися про нього відкрито, але можна з упевненістю сказати, що Сьєнега отримала масу компліментів.

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Кассандра затисла груди руками, ще більше виділивши пишні об'єми.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега постала в обтягуючому спортивному костюмі.

Короткий топ ледве вміщав її неосяжні груди, які ледь не випадали з нього. Свої пишні стегна красуня облягла лосинами, що зробили акцент на її «п'ятій точці».

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