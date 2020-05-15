Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) практически каждый день поражает откровенными кадрами

Звезда не только предстает в откровенных нарядах, но и может позволить себе предстать обнаженной, пишет Politeka.net.

В этот раз красотка опубликовала стори в Инстаграм, где позирует в одном корсете розового оттенка.

Пышные груди модели были полностью обнажены, Кассандра лишь прикрывала их руками, но не слишком стараясь.

Вероятно, на модели не было и трусиков, ведь она прикрыла интимное место синим стикером.

Сьенега фотографировала себя на телефон в зеркало, присев на кровать. Звезда раскинула ноги, выставив вперед одну.

Кассандра распустила волосы, надев игривый обруч в форме ушек кошечки. Также распутный образ дополнили браслеты на руке.

Кассандра редко пользуется косметикой, лишь подчеркивая красоту блеском и тушью для ресниц.

В общем фото получилось очень соблазнительным, выглядит красотка просто невероятно.

Поскольку снимок был выложен в сториз, никто из пользователей сети не смог высказаться о нем открыто, но можно с уверенностью сказать, что Сьенега получила массу комплиментов.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в распахнутой белой рубашке. Звезда появилась во всей красе, забыв надеть лифчик

Кассандра зажала груди руками, еще больше выделив пышные объемы.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега предстала в обтягивающем спортивном костюме.

Короткий топ еле вмещал ее необъятную грудь, которая чуть не вываливалась из него. Свои пышные бедра красотка обтянула лосинами, сделавшие акцент на ее «пятой точке».

Напомним, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини: "Ого, нереальные".

А еще Politeka писала, что раздетая брюнетка из "Playboy" Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая звезда Playboy Кассандра Сьенега еле втиснула роскошные формы в кружево: «Так жарко!».