Відома модель Кортні Кардаш'ян показала свої спокусливі форми в сонячному світлі

На фото Кортні позувала в червоному міні-купальнику, показуючи себе на кріслі. Образ Кардашьян доповнила блузою і окулярами, а зібрала волосся в хвіст. Красуня на фото вийшла дуже спокусливою і сонячної. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Кортні вже лежить на ліжку, не змінюючи вбрання. Дівчина щось читала, а одну зігнула ногу.

Фанати поставили більше мільйона лайків і написали безліч коментарів:

"Вау, я рано", "Чорт, як вона?", "Я люблю тебе", "Чудово", "Красива зсередини", "Гарна, чортиця".

Повідомлялося, що сестри Кім і Кортні Кардашян вирішила показати себе в нових спокусливих образах.

На першому фото позувала Кім, яка була в білому топі і з розпущеним волоссям. Більше на кадрі нічого видно не було. Модель спокусливо лягла, коли її знімали з боку ніг.

На другому фото показала себе Кортні. Вона стояла біля стінки в чорних штанях і білому топі, фотографуючи себе на телефон у дзеркало.

Раніше ми повідомляли, що 40-річна Кортні Кардашян, яка любить демонструвати своє тіло, показала нове фото в незвичному образі.

На цього разу зірка показала в мережі нове фото, зроблене в незвичному для неї образі - діловому. Для цього Кортні одягла шкіряні штани, жакет і топ одного кольору.

Нагадаємо, гарячі сестри Кардашьян у шкіряних костюмах помірялись пишними формами

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