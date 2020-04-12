Светская львица, бизнесвуман Ким Кардашьян поделилась архивными снимками со своими сестрами и братом

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На серии снимком предстали все четыре сестры Ким и брат. На первом фото Ким сидит со своими сестрами Кортни и Хлои, у которых с Ким общий отец. На других фото в кадре красуются все дочки Крис Дженнер и брат Кардашьян – Роберт. Как известно, у Крис Дженнер шестеро детей. Четверых она родила в первом браке и еще две дочки родилось от спортсмена Брюса Дженнера.

Известно, что все сестры дружат между собой и часто появляются в рекламе друг друга. Кроме этого, они часто отдыхают вместе.

«Счастливого дня братьев и сестер», - написала Кардаяшьн под постом.

Как известно, 10 апреля в некоторых частях США отмечают такой праздник. За короткое время пост Ким собрал почти 1,8 миллионов лайков. Поклонники в восторге от архивных снимков звезды.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показалась перед фанатами в экстремально-облегающем боди. Звезда застыла в пикантной позе, демонстрируя на камеру свою главную гордость. Это произвело фурор среди ее поклонников.

Напомним, что Ким Кардашьян выставила напоказ роскошные формы в нижнем белье: самый сочный ракурс.

Как сообщала Politeka, мокрая Ким Кардашьян избавилась от одежды ради жаркого кадра, видно все: «Идеальная».

Также Politeka писала, что горячие сестры Кардашьян и Дженнер померились прелестями в откровенных нарядах: топ фото.