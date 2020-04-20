Американская светская львица, модель и бизнесвуман Ким Кардашьян поздравила свою сестру с днем рождения, засветив старые фото

Серию архивных снимков она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Ким и ее старшая сестра Кортни еще совсем молодые позируют на камеру. Ким выложила как детские, так и подростковые фото. Ясно одно – все эти фото сделаны до того, как сестры увлеклись пластическими операциями.

«Я помню эти моменты так ярко. Мне нравится твоя сильная воля делать то, что делает тебя счастливой, любовь, которую ты испытываешь к своим детям и к тому, чтобы быть лучшей старшей сестрой», - отметила Кардашьян, добавив, что не может дождаться окончания карантина, когда все сестры смогут отпраздновать этот праздник вместе.

Отметим, что Кортни Кардашьян – самая старшая сестра из всех пяти дочек Крис Дженнер. Ей 41 год. Она как и ее сестры стала известной после выхода на экраны реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Впрочем, из всех сестер Кортни имеет меньше всего подписчиков в Инстаграм.

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