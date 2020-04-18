Самая старшая в семействе Кардашьян - Кортни - празднует день рождения

18 апреля знаменитости исполняется 41 год, передает Politeka.net.

Трогательное поздравление появилось на странице в Инстаграм младшей сестры Кортни - Хлои Кардашьян.

Кроме того, в карусели Хлои показала несколько снимком, на которых Кортни Карадшьян позирует в нижнем белье, в откровенных нарядах, а также в компании своих сестер. Несмотря на свои годы, знаменитость выглядит просто роскошно.

«С Днем Рождения, моя прекрасная @kourtneykardash !!!

У нас с тобой невероятно редкая связь, которая, несмотря ни на что, никогда не может быть разрушена. (Да! Ты застряла со мной!) Ты мой лучший друг, один из немногих, на кого я могу рассчитывать больше всего в моей жизни. Я знаю, что так много людей живут без своей сестры как своего лучшего друга. Одна эта мысль разбивает мне сердце. Слава Богу, я была благословлена самыми невероятными близкими, о которых я могла мечтать. Честно говоря, без тебя моя жизнь была бы скучной, не такой насыщенной», - написала Хлои.

Как известно, сестры из семейства Кардашьян-Дженнер являются одними из популярнейших звезд в Инстаграм, где регулярно публикуют откровенные фотосессии.

У светской львицы Крис Дженнер шестеро детей, пять из которых девочки. Троих красоток она родила в первом браке, а двоих – во втором.

Напомним, сочная сестричка Кардашьян подразнила формами в откровенном мини.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.

Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян соблазнила аппетитными формами в кожаном костюме.