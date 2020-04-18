Самая старшая в семействе Кардашьян - Кортни - празднует день рождения
18 апреля знаменитости исполняется 41 год, передает Politeka.net.
Трогательное поздравление появилось на странице в Инстаграм младшей сестры Кортни - Хлои Кардашьян.
Кроме того, в карусели Хлои показала несколько снимком, на которых Кортни Карадшьян позирует в нижнем белье, в откровенных нарядах, а также в компании своих сестер. Несмотря на свои годы, знаменитость выглядит просто роскошно.
«С Днем Рождения, моя прекрасная @kourtneykardash !!!
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У нас с тобой невероятно редкая связь, которая, несмотря ни на что, никогда не может быть разрушена. (Да! Ты застряла со мной!) Ты мой лучший друг, один из немногих, на кого я могу рассчитывать больше всего в моей жизни. Я знаю, что так много людей живут без своей сестры как своего лучшего друга. Одна эта мысль разбивает мне сердце. Слава Богу, я была благословлена самыми невероятными близкими, о которых я могла мечтать. Честно говоря, без тебя моя жизнь была бы скучной, не такой насыщенной», - написала Хлои.
Как известно, сестры из семейства Кардашьян-Дженнер являются одними из популярнейших звезд в Инстаграм, где регулярно публикуют откровенные фотосессии.
У светской львицы Крис Дженнер шестеро детей, пять из которых девочки. Троих красоток она родила в первом браке, а двоих – во втором.
Напомним, сочная сестричка Кардашьян подразнила формами в откровенном мини.
Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.
Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян соблазнила аппетитными формами в кожаном костюме.