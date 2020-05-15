Відома модель Сьюзі Кортес, двічі отримала титул "Міс Бум-Бум" за найкрасивіші сідниці, показала всю красу в гарячому ракурсі

На фото Кортес стоїть на сходах в білому нижній білизні і демонструє п'яту точку. Сьюзі в цей момент знімали знизу і завдяки цьому можна розглянути найкрасивішу частину дівчини, яка не обтягнута білизною. Волосся модель вирішила залишити розпущеним, стоячи спиною до камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Круто", "Ти така гарна і чудова", "Дуже добре", "Ола Сьюзі, гаряча".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Сьюзі Кортес влаштувала демонстрацію своїх красот.

На фото Сьюзі сиділа на стільці, розставивши ноги. Кортес була в кросівках і футболці, а пікантне місце прикрила однією рукою, щоб нічого не засвітити. Волосся у красуні були розпущені, а сама модель дивилася спокусливо в камеру. Фотографія вийшла запальною і збудливою.

Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортес вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в прозорій білизні.

«Добрий день, улюблені», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кортез позує в прозорій білизні, яке максимально підкреслює її пишні форми. При цьому зірка вирішила прикрити пікантні місця руками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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