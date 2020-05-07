Известная модель Гюль Бахари, которую прозвали турецкой Ким Кардашьян, показала себя без лишней скромности
На фото Гюль стоит в шикарном платье с косым декольте, из которого выглядывает пышная грудь девушки. Барахи дополнила образ ярким макияжем и распустила волосы. Модель одной рукой себя взяла за ногу, а второй за лицо, для более соблазнительного фото, и у нее это получилось. Об этом пишет Politeka.net со ссыклкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали несколько комментариев:
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Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари понежилась в постели.
На фото Гюль показала себя в черном халате, под которым не было видно нижнего белья. Волосы Бахари решила оставить распущенными, а на фото добавила бабочки. Яркий макияж добавил кадрам особой соблазнительности, модель смотрела прямо в камеру.
Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала новый соблазнительный образ.
На фото девушка сидит в черном пеньюаре, который был прозрачным. Гюль закрыла глаза от удовольствия и снимала себя на телефон. Красавица сидела в большой кровати в этот раз. На фото можно легко оценить формы девушки, которые еле вместились в ткань.
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