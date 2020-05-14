Відома модель Ана Чері погуляла на вулиці і показала свої спокусливі форми

На фото Ана стоїть у чоботях і коротенькій сукні, а образ доповнила капелюшком. Красуня стояла спиною до камери і світила п'ятою точкою, яка окалалсь майже не прикритої. Чері посміхалася на фото і раділа ветренному дня, який задер наряд і засвітив найпікантніше. Про це пише Polliteka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спроба отримати гарну фотографію вчора була важкою із-за вітру, але досвід був забавним", - написала Чері під фото.

Фанати поставили понад 70 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Я так тебе люблю, красуня", "Яскраві скелі Вегаса", "Абсолютно великолептная", "Пийте багато води, поки ви тут", "Прекрасна", "Вітер зробив хорошу роботу".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері завжди вигідно демонструє переваги своєї фігури.

Так, на одному з останніх фото постала зірка в домашньому, але при цьому гарячому, стилі. Красуня була в короткому топі з глибоким декольте, звідки ледве не вивалювалися пружні груди.

Повідомлялося, що одна з найзнаменитіших фітнес-моделей Ана Чері засвітила свої апетитні форми в пікантному білизна.

Дівчина позує, сидячи на великому ліжку, застеленому пухнастою ковдрою. При цьому створюється враження ніби вона щойно прокинулася, адже на ній лише мереживна білизна.

Нагадаємо, Ана Чері виставила напоказ "найсмачніші" місця в глибокому декольте

А ще Politeka писала, що засмагла Ана Чері показала, що ховає під коротенької сорочкою

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері спустила з плечей шовковий халатик і показала, як обходиться без білизни



