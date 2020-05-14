Известная модель Ана Чери прогулялась на улице и показала свои соблазнительные формы

На фото Ана стоит в сапогах и коротеньком платье, а образ дополнила шляпкой. Красавица стояла спиной к камере и светила пятой точкой, которая окалалсь почти не прикрытой. Чери улыбалась на фото и радовалась ветренному дню, который задрал наряд и засветил самое пикантное. Об этом пишет Polliteka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Попытка получить хорошую фотографию вчера была трудной из-за ветра, но опыт был забавным", - написала Чери под фото.

Фанаты поставили более 70 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Я так тебя люблю, красавица", "Яркие скалы Вегаса", "Абсолютно великолептная", "Пейте много воды, пока вы тут", "Великолепная", "Ветер сделал хорошую работу".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери всегда выгодно демонстрирует достоинства своей фигуры.

Так, на одном из последних фото предстала звезда в домашнем, но при этом горячем, стиле. Красотка была в коротком топе с глубоким декольте, откуда едва не вываливались упругие груди.

Сообщалось, что одна из самых знаменитых фитнес-моделей Ана Чери засветила свои аппетитные формы в пикантном белье.

Девушка позирует, сидя на большой кровати, застеленной пушистым одеялом. При этом создается впечатление будто бы она только проснулась, ведь на ней лишь кружевное белье.

Напомним, Ана Чери выставила напоказ самые "вкусные" места в глубоком декольте

А еще Politeka писала, что загорелая Ана Чери показала, что прячет под коротенькой рубашкой

Также Politeka сообщала, что Ана Чери спустила с плеч шелковый халатик и показала, как обходится без белья



