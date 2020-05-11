Американская фитнес-модель Ана Чери решила порадовать поклонников горячим видео

На кадрах звезда предстала в розовом халатике, который она немного приоткрыла, сообщает Politeka.net. Игривая модель выставила напоказ нереальные формы без белья.

Красотка выпятила вперед прелести из халатика, спустив его с плеч.

Модель едва не уронила домашнюю одежду и не показала, что под ней скрывает. Хотя и так видно, как выпирают ее прелести.

Ана распустила волнистые средней длины волосы и смотрела в камеру, двигаясь вместе с камерой.

Глаза красотки просто прекрасны, в них можно утонуть, а сочные губы будто просят поцелуя.

Модель использовала фильтр с бабочками, что придало образу некой сказочности.

Кадры были обнародованы в сториз, поэтому они не собрали много лайков. Однако, возможно, пользователи сети написали массу приятных сообщений Чери в личной переписке.

Сейчас на красотку подписаны 12,5 миллионов человек, которые пишут ей массу приятных сообщений под каждым постом и заваливают ее лайками.

Напомним, Ана Чери предстала в одном лишь кружевном белье, которое может заставить покраснеть любого мужчину.

Девушка позирует, сидя на большой кровати, застеленной пушистым одеялом. При этом создается впечатление будто бы она только проснулась.

Ранее сообщалось, что Ана Чери втиснула свою пышную грудь в тесный корсет, а главное достоинство – округлые аппетитные бедра – она втиснула в обтягивающие лосины.

Красотка засветила упругий животик. Стоит отметить, что все ее тело было сильно загорелым.

За несколько часов ее пост собрал более 60 тысяч лайков.

Напомним, что раздетая Ана Чери прикрылась руками, но это не помогло: кадры дерзости.

Как писала Politeka, пышногрудая Ана Чери соблазнила большими размерами в маленьком топе: "Хочется поцеловать".

Также Politeka писала, что Ана Чери забыла про стыд и сверкнула великолепием в белье из сеточки: такую красоту грех прятать.