Американская фитнес-модель Ана Чери показала яркое пляжное фото в новом купальнике

Так, в этот раз молодая фитнес-модель устроила фотосессию в новом ярком купальнике с необычным бело-коричневым принтом довольно скромного дизайна. Девушка дополнила свой образ милой оверсайз-рубашкой, пишет Politeka.

Похоже, за время карантина Ана решила основательно пополнить профиль новыми кадрами, отснятыми на пустынном пляже и похвастаться самыми разными кадрами на фоне океана. Девушка в этот раз сверкнула достоинством, сбросив рубашку с плечь и специально подняв лямки бикини повыше, создавая идеальный ракурс.

Загорелая кожа Аны выглядит блестяще, а ее лицо едва заметно украшает легкий макияж. Волосы же девушка решила собрать в милые вплетенные косички-хвостики, поставив акцент именно на своей фигуре. Фанаты не сдержались, отметив, что "малышка выглядит дерзко", намекая на смелый образ.

До этого молодая девушка решила повеселиться во время новой фотосессии и появилась в одной лишь сеточке, едва ли прикрывающей ее достоинства. Ана сверкнула довольно пышными формами и не постеснялась показать лишнее.

Черная сетка с камушками удачно сочеталась с аккуратной прической – небрежно завязанным пучком с парой выбившихся из-под него прядей. Легкий макияж Аны удачно подчеркнул ее загорелую кожу.

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