Американская фитнес-модель Ана Чери показала яркое вечернее фото в стильном платье

Так, в этот раз молодая фитнес-модель похвасталась вечерним образом в стильном вечернем платье с довольно глубоким и смелым декольте. Девушка удивила поклонников редким кадром, сделанным не во время пляжной фотосессии. Как известно, в последнее время на странице Аны и на ее фан-страницах появляются исключительно кадры из летних фотосессий и только в купальниках, пишет Politeka.

Вечерний образ - легкое черное платье с внушительным декольте - девушка дополнила аккуратной серебряной цепочкой, легким макияжем и аккуратной укладкой. Похоже, модель решила сразить стильным луком, который можно увидеть далеко не так часто на звезде.

Девушка является фитнес-тренером, активно занимается спортом и даже успела прорекламировать специальную спортивную одежду для тренировок, популярность которой после этого возросла в разы. Под постом фанаты тут же написали множество комплиментов, написав, что девушка выглядит, как "игривая кошечка".

До этого молодая девушка решила повеселиться во время новой фотосессии и появилась в одной лишь сеточке, едва ли прикрывающей ее достоинства. Ана сверкнула довольно пышными формами и не постеснялась показать лишнее.

Черная сетка с камушками удачно сочеталась с аккуратной прической – небрежно завязанным пучком с парой выбившихся из-под него прядей. Легкий макияж Аны удачно подчеркнул ее загорелую кожу.

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