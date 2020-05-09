Американская фитнес-модель Ана Чери практически каждый день радует красивыми фото

Звезда демонстрирует свою идеальную фигуру в разных откровенных нарядах, передает Politeka.net. На снимке красотка предстала в черном купальнике, который позволил рассмотреть сочные прелести.

Черный верх-топ приподнял грудь, представив ее во всей красе.

Черные плавки Чери натянула выше бедер, сделав акцент на совершенном изгибе.

Большая грудь, тонкая талия, стальной пресс и пышные бедра - фигура Аны просто великолепна.

Модель сложила ножки вместе, выставив их вперед.

Чери заплела волосы в косички и повертела одну из них в руках, она посмотрела в камеру, немного вытянув пухлые губы, которые хочеся поцеловать

За три часа пост собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали звезду комплиментами, ведь ее тело выглядит просто невероятно привлекательно, а сама модель сверкает.

Сейчас на Чери подписаны 12,5 миллиона человек, которые следят за тем, что она делает, а также любуются.

Напомним, Ана Чери имеет массу поклонников, одни из которых создали фан-страничку звезды. Так, на днях поклонники разместили фото, на котором модель предстала в домашнем образе.

Знаменитость посветила достоинством в белом кружевном белье и намеренно задранной майке нюдового оттенка. Причем для большей пикантности свою грудь девушка прикрыла руками.

Ранее сообщалось, что Ана Чери стояла в экстремально коротком платье и держала в руках лимон.

Рядом с ней расположено дерево, на котором растут другие лимоны. Модель широко улыбается и дразнит поклонников своей «пятой точкой», которая едва выглядывает из-под крошечного платья.

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