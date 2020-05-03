Известная модель Гюль Бахари, которую прозвали турецкой Кардашьян, показала свои формы не стесняясь

На фото Бахари позирует в перламутровой юбке и топе. Декольте, стоит отметить, было очень большим. Гюль стояла на лужайке и решила оставить распущенными волосы. Если верить геометке, то звезда находится на фото в Пенсильвании, США. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти четыре тысячи лайков и написали несколько комментариев, в которых восхищались формами турецкой красотки.

Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари, которую прозвали турецкой Кардашьян, показала объемные формы в блестках.

На фото Гюль позировала в темном платье с одним открытым плечом, в котором между грудями можно увидеть разрез. Волосы у Бахари были распущены, которым модель придала объема одной рукой. Фотография получилась очень пикантной, даже можно сказать, что соблазнительной.

Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари, которую прозвали турецкой Кардашьян, показала новый соблазнительный образ.

На фото девушка сидит в черном пеньюаре, который был прозрачным. Гюль закрыла глаза от удовольствия и снимала себя на телефон. Красавица сидела в большой кровати в этот раз. На фото можно легко оценить формы девушки, которые еле вместились в ткань.

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