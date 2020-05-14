Відома модель Сьюзі Кортес, яка стала володаркою титулу "Міс Бум-Бум", влаштувала демонстрацію своїх красот

На фото Сьюзі сиділа на стільці, розставивши ноги. Кортес була в кросівках і футболці, а пікантне місце прикрила однією рукою, щоб нічого не засвітити. Волосся у красуні були розпущені, а сама модель дивилася спокусливо в камеру. Фотографія вийшла запальною і збудливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Мама", "Шоколад", "Так гаряче", "Підняти обидві руки і сказати, що я трохи хочу", "Чудово", "Ти завжди виглядаєш красиво, як ти виходиш, не має значення, що ти виглядаєш ефектно", "Принцеса кохання".

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес блиснула ще однією вражаючою частиною тіла.

Не тільки сідницями єдиними модель вміє привернути до себе пильну увагу. Справа в тому, що вона позбулася від ліфчика, сміливо виставивши напоказ пружні "кексики" бронзового кольору.

Яскравий макіяж з акцентом на очі, злегка вологі волосся, зібране назад, а також затишне інтимне освітлення доповнили чарівний кадр.

Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортес показала своє тіло у всіх подробицях.

На опублікованих кадрах Сьюзі Кортез розвалилася в кріслі, безсоромно розставивши ноги. На ній купальник яскраво-жовтого кольору, що підкреслює всі форми моделі.

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