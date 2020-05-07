Известная бразильская модель Сьюзи Кортес, которая обладает титулом "Мисс Бум-Бум", показала свои изгибы в необычной позе

На фото Сьюзи стала на коленки и нагнулась вперед, протягивая руки к камере. Кортес для фото выбрала красное нижнее белье, которое оказалось очень маленьким. На фото можно легко оценить объемную пятую точку, а также грудь девушки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более шести тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Круто", "Рад видеть тебя со спины", "Вкусно", "Красиво", "Прекрасная".

Напомним, знаменитая модель Сьюзи Кортес порадовала фанатов излюбленным образом.

На новом кадре девушка с ярким макияжем и в белом бикини сверкнула своими формами в откровенной позе, как бы хвастаясь своими достоинствами.

В подписи молодая модель рассказала, что все ее фото и лучшие кадры она предпочитает хранить в частной коллекции, чтобы еще больше подогреть интригу к собственной персоне.

Сообщалось, что Известная бразильская модель Сьюзи Кортес показала футбольный наряд.

На фото Сьюзи позирует в кроссовках, гетрах, мини-трусиках и топике. Кортес одной задрала немного ногу и держит ею мяч, а сама стоит возле сетки, за которую взялась руками. Фотография получилась довольно соблазнительной и спортивной.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц в мини-бикини заставила краснеть

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