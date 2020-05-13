52-річна американська актриса і фотомодель, зірка "Рятувальників Малібу" Памела Андерсон приголомшила зухвалим фото

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала новий чорно-білий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, здивувавши сюжетом, ракурсом і виконанням.

Вибухова блондинка, яка до цих пір розбурхує мільйони, з'явилася в білій весільній сукні, довгій повітряній фаті й туфлях на шпильках. Незвично бачити актрису в такому образі, але ще більш дико те, що заради ефектного знімка, вона вляглася прямо на плитку на вулиці.

Памела сперлася об цегляну стіну будівлі, витягнувши ноги вперед. Вся її поза говорить про якусь млосність та замріяність. Красуня доторкнулася рукою до пишного бюста: благо, велике декольте дозволяє шанувальникам вдосталь розглянути її нев'янучі принади. Блондинка спрямувала задумливий погляд кудись у порожнечу.

Користувачі кинулися обговорювати цей незвичайний кадр. Деякі висловили думку, що Памелі "пора на пенсію", за що тут же були піддані критиці з числа її відданих фанатів.

"Але так холодно..."

"🖤 така королева"

"Я думаю, що ці дні позаду, я маю на увазі, що ти трохи старувата, ні?"

"Ох, чорт, це, напевно, моя улюблена фотографія Пем за весь час! 🖤🖤"

"Так, виглядає актуально і абсолютно красиво. Одна картинка варта тисячі слів. ♥"

"Просто не падай так низько, я тебе впіймаю !!! 😘"

"Памела, я думаю, ти готова стати моєю дружиною ❤😂. Дивовижна дівчина, королева фото!"

"Вау, йду в каплицю ❤️😍"

"Ха-ха, залишайся дикою Красива 🎀🔮✨😘"

Раніше ми повідомляли, Памела зняла штани для приголомшливого знімка. Зірка позувала в білому піджаку і туфлях на високому каблуці, забравшись в такому вигляді на ліжко. Андерсон жарко зігнулася в пікантній позі, блиснувши апетитними округлостями.

Нагадаємо, розкішна Памела Андерсон зухвало вигнулась на ліжку без одягу

А ще Politeka писала, що Памела Андерсон роздяглася до непристойності і згадала розваги молодості