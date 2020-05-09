Американская актриса Памела Андерсон показала откровенный снимок

В 90-е вряд ли можно было найти подростка, который не имел в своей коллекции снимком актрисы. Казалось бы, только вчера юная красотка демонстрировала свою роскошную фигуру и являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу».

52-летняя американская актриса и модель никак не хочет смириться с возрастом, и продолжает подогревать интерес к своей персоне, публикуя в Инстаграм архивные фото из своей бурной молодости.

Как передает Politeka.net, на это раз она предстала на кадре в нежном, и одновременно пикантном образе.

Облачилась Андерсон только в белье, которое прекрасно сочеталось с ее фантастическими формами. Хоть ее лица и не было видно на кадры, поклонники остались ублаженными роскошной позой.

Точеная фигура и соблазнительные изгибы актрисы не остались без их внимания. Они остались довольными таким снимком и отблагодарили ее тысячами лайков.

Не так давно она поделилась кадром, на котором позирует в одном бюстгальтере, показав свою шикарную грудь.

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