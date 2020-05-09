Известная модель Памела Андерсон показала архивные фотосессию, которую провела в Париже

На кадрах Андерсон показала себя на яхте и позировала без штанов, в рубашке, иногда надевая косуху или толстовку. Образы менялись Памелы, но везде она была прекрасна. Кадры получились нежными и соблазнительными, ведь модель сделала все для этого. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели видео почти 10 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Чистая красота", "Оглушающая", "Что за каньен, ты все еще скучаешь?", "Это прекрасно", "Ты вернулась в Париж?", "Приезжай в Тбилиси", "Увидеть красоту и умереть".

Ранее мы сообщали, что известная модель Памела Андерсон соскучилась по популярности и показала молодую себя.

На фото Памела лежит в черных штанах и белой рубашке, которая застегнута на одну пуговицу, что ниже бюста. Под ней можно легко увидеть большую грудь Андерсон, которую она даже не пыталась прикрыть. Модель дополнила образ соблазнительным макияжем и пышной укладкой, для боее горячего фото.

Сообщалось, что 52-летняя американская актриса и фотомодель, звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон взбудоражила откровенным фото.

Черно-белое фото как нельзя лучше передает настроение. А, судя по всему, оно у Памелы в тот момент было шаловливое. Дерзкая красотка сверкнула аппетитным бюстом и стройными ножками в темном мини-комбинезоне.

Напомним, влажная Памела Андерсон сняла с себя всю одежду и заворожила телом в душе

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