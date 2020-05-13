Супермодель Емілі Ратаковскі порадувала фанатів і блиснула бездоганними формами на камеру
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, на першому знімку Ратаковскі позує на пляжі, демонструючи розкішне тіло в крихітному купальнику. При цьому на голові моделі видніється капелюх.
На іншому знімку Ратаковскі позує, сидячи в кімнаті. З одягу на ній лише боді тілесного кольору.
Зливи і грози відступлять, але травень готує нове випробування українцям: точний прогноз
Пишногруда Мейхер розсунула ноги, повторивши рекорд Волочкової: «Персик!»
Єлизавету II більше не побачать, тривожні новини з Букінгемського палацу: "Наступним монархом стане..."
Дан Балан розбурхав любовним посланням для Кароль, Тіна не стрималася: «Кожен раз плачу»
Також модель поділилася сміливим знімком без білизни, демонструючи пишний бюст, який вирішила прикрити рукою.
Проте, шанувальники Ратаковскі не змогли що-небудь сказати, оскільки кадрами дівчина вирішила поділитися в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, відома модель Емілі Ратаковскі вразила фігурою у відвертих вбраннях.
Американська зірка опублікувала цілу серію нових знімків в своєму Instagram. На них модель демонструє досить оригінальну колекцію купальників і пляжних нарядів.
На знімках Ратаковски позує будинку в яскравих різнокольорових купальниках і напівпрозорих костюмах складаються з тонких сорочок і облягаючих штанів. Модель повертається до камери то задом, то передом, щоб продемонструвати нетривіальні вбрання з усіх боків.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковскі зняла ліфчик і показала себе у ванній.
Також Politeka писала, що розкута Ратаковскі показала свої солодкі "абрикосики" прямо в саду.