Супермодель Емілі Ратаковскі порадувала фанатів і блиснула бездоганними формами на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на першому знімку Ратаковскі позує на пляжі, демонструючи розкішне тіло в крихітному купальнику. При цьому на голові моделі видніється капелюх.

На іншому знімку Ратаковскі позує, сидячи в кімнаті. З одягу на ній лише боді тілесного кольору.

Також модель поділилася сміливим знімком без білизни, демонструючи пишний бюст, який вирішила прикрити рукою.

Проте, шанувальники Ратаковскі не змогли що-небудь сказати, оскільки кадрами дівчина вирішила поділитися в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома модель Емілі Ратаковскі вразила фігурою у відвертих вбраннях.

Американська зірка опублікувала цілу серію нових знімків в своєму Instagram. На них модель демонструє досить оригінальну колекцію купальників і пляжних нарядів.

На знімках Ратаковски позує будинку в яскравих різнокольорових купальниках і напівпрозорих костюмах складаються з тонких сорочок і облягаючих штанів. Модель повертається до камери то задом, то передом, щоб продемонструвати нетривіальні вбрання з усіх боків.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковскі зняла ліфчик і показала себе у ванній.

Також Politeka писала, що розкута Ратаковскі показала свої солодкі "абрикосики" прямо в саду.