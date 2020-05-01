Известная модель Эмили Ратаковски впечатлила фигурой в откровенных нарядах
Американская звезда опубликовала целую серию новых снимков в своем Инстаграм, сообщает Politeka net. На них модель демонстрирует весьма оригинальную коллекцию купальников и пляжных нарядов.
На снимках Ратаковски позирует дома в ярких разноцветных купальниках и полупрозрачных костюмах состоящих из рубашек и тонких облегающих штанов. Модель поворачивается к камере то задом, то передом, чтобы продемонстрировать нетривиальные наряды со всех сторон.
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Поклонники модели не могли пройти мимо такого поста. В комментариях фанаты признаются Эмили в любви и восхищаются ее стройным телом.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски опубликовала в своем Инстаграм снимки, на которых она идет по улице. На Ратаковски- облегающее платье на тонких бретельках. На пышной груди, тонкой талии, красивых бедрах - наряд сидел идеально.
Платье имело глубокое декольте, и вырез в районе стройных ножек. Звезда шла в босоножках на высоком каблуки.
Актриса завершила образ различными аксессуарами: очками, серьгами, часами и, конечно же, маленькой сумочкой.
Красотка шла по улице, а тем временем ее волосы развивал ветер.
Артистка не решила не подписывать фото, поставив лишь смайлик.
Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.
Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.