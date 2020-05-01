Вот этом формы!

Известная модель Эмили Ратаковски впечатлила фигурой в откровенных нарядах

Американская звезда опубликовала целую серию новых снимков в своем Инстаграм, сообщает Politeka net. На них модель демонстрирует весьма оригинальную коллекцию купальников и пляжных нарядов.

На снимках Ратаковски позирует дома в ярких разноцветных купальниках и полупрозрачных костюмах состоящих из рубашек и тонких облегающих штанов. Модель поворачивается к камере то задом, то передом, чтобы продемонстрировать нетривиальные наряды со всех сторон.

Поклонники модели не могли пройти мимо такого поста. В комментариях фанаты признаются Эмили в любви и восхищаются ее стройным телом.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски опубликовала в своем Инстаграм снимки, на которых она идет по улице. На Ратаковски- облегающее платье на тонких бретельках. На пышной груди, тонкой талии, красивых бедрах - наряд сидел идеально.

Платье имело глубокое декольте, и вырез в районе стройных ножек. Звезда шла в босоножках на высоком каблуки.

Актриса завершила образ различными аксессуарами: очками, серьгами, часами и, конечно же, маленькой сумочкой.

Красотка шла по улице, а тем временем ее волосы развивал ветер.

Артистка не решила не подписывать фото, поставив лишь смайлик.

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.