Супермодель Эмили Ратаковски порадовала фанатов и сверкнула безупречными формами на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на первом снимке Ратаковски позирует на пляже, демонстрируя роскошное тело в крохотном купальнике. При этом на голове модели виднеется шляпа.

На другом снимке Ратаковски позирует, сидя в комнате. Из одежды на ней лишь боди телесного цвета.

Также модель поделилась смелым снимком без белья, демонстрируя пышный бюст, который решила прикрыть рукой.

Однако, поклонники Ратаковски не смогли что-либо сказать, поскольку кадрами девушка решила поделиться в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная модель Эмили Ратаковски впечатлила фигурой в откровенных нарядах.

Американская звезда опубликовала целую серию новых снимков в своем Инстаграм. На них модель демонстрирует весьма оригинальную коллекцию купальников и пляжных нарядов.

На снимках Ратаковски позирует дома в ярких разноцветных купальниках и полупрозрачных костюмах состоящих из рубашек и тонких облегающих штанов. Модель поворачивается к камере то задом, то передом, чтобы продемонстрировать нетривиальные наряды со всех сторон.

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.