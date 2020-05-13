Супермодель Эмили Ратаковски порадовала фанатов и сверкнула безупречными формами на камеру
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на первом снимке Ратаковски позирует на пляже, демонстрируя роскошное тело в крохотном купальнике. При этом на голове модели виднеется шляпа.
На другом снимке Ратаковски позирует, сидя в комнате. Из одежды на ней лишь боди телесного цвета.
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Также модель поделилась смелым снимком без белья, демонстрируя пышный бюст, который решила прикрыть рукой.
Однако, поклонники Ратаковски не смогли что-либо сказать, поскольку кадрами девушка решила поделиться в Сторис.
Как сообщалось ранее, известная модель Эмили Ратаковски впечатлила фигурой в откровенных нарядах.
Американская звезда опубликовала целую серию новых снимков в своем Инстаграм. На них модель демонстрирует весьма оригинальную коллекцию купальников и пляжных нарядов.
На снимках Ратаковски позирует дома в ярких разноцветных купальниках и полупрозрачных костюмах состоящих из рубашек и тонких облегающих штанов. Модель поворачивается к камере то задом, то передом, чтобы продемонстрировать нетривиальные наряды со всех сторон.
Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.
Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.