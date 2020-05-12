Фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, показала розкішне тіло без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Дізнайтеся, чому я номер один…», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кортез позує у вбранні без білизни, демонструючи елегантні вигини. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це ж найважливіша частина! Чому прикрила її?», «ось це вигини», «це неймовірно! Бомба», «це дуже красиво», «оце так!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, блиснула бездоганною фігурою в міні шортиках.

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня лягла відпочивати на диванчик. На ній були екстремально маленькі шортики, які ледь прикривали її «п'яту точку». Кортез розвалилася таким чином, щоб у всій красі показати шанувальникам свою головну гордість. Груди модель прикрила маленьким топом, у який ледь влізла її силіконові груди.

За день пост красуні зібрав майже 13 тисяч лайків. В коментарях моделі залишили безліч захоплених відгуків.

«Ти така гаряча», «Супер», «Ух, яка», «Сьюзі, я люблю твої ноги!», «Милий бонбон», «Мамасита», «Моя лялька», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез в міні-бікіні змусила червоніти: «Це щось божевільне».

Як писала Politeka, Сьюзі Кортез роздяглася і застигла в непристойній позі: нічого собі обсяги.

Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез блиснула принадами в мереживній білизні: «Дика».