Фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, показала розкішне тіло без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Дізнайтеся, чому я номер один…», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кортез позує у вбранні без білизни, демонструючи елегантні вигини. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Це ж найважливіша частина! Чому прикрила її?», «ось це вигини», «це неймовірно! Бомба», «це дуже красиво», «оце так!», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, блиснула бездоганною фігурою в міні шортиках.
Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня лягла відпочивати на диванчик. На ній були екстремально маленькі шортики, які ледь прикривали її «п'яту точку». Кортез розвалилася таким чином, щоб у всій красі показати шанувальникам свою головну гордість. Груди модель прикрила маленьким топом, у який ледь влізла її силіконові груди.
За день пост красуні зібрав майже 13 тисяч лайків. В коментарях моделі залишили безліч захоплених відгуків.
«Ти така гаряча», «Супер», «Ух, яка», «Сьюзі, я люблю твої ноги!», «Милий бонбон», «Мамасита», «Моя лялька», - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що Сьюзі Кортез в міні-бікіні змусила червоніти: «Це щось божевільне».
Як писала Politeka, Сьюзі Кортез роздяглася і застигла в непристойній позі: нічого собі обсяги.
Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез блиснула принадами в мереживній білизні: «Дика».