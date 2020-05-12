Фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала роскошное тело без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Узнайте, почему я номер один…», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кортез позирует в наряде без белья, демонстрируя элегантные изгибы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это же самая важная часть! Почему прикрыла ее?», «вот это изгибы», «это невероятно! Бомба», «это очень красиво», «вот это да!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, сверкнула безупречной фигурой в мини шортиках.

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка улеглась отдыхать на диванчик. На ней были экстремально маленькие шортики, которые едва прикрывали ее «пятую точку». Кортез развалилась таким образом, чтобы во всей красе показать поклонникам свою главную гордость. Грудь модель прикрыла маленьким топом, в который едва влезла ее силиконовая грудь.

За день пост красотки собрал почти 13 тысяч лайков. В комментариях модели оставили множество восторженных откликов.

«Ты такая горячая», «Супер», «Ух, какая», «Сьюзи, я люблю твои ноги!», «Милый бонбон», «Мамасита», «Моя кукла», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Сьюзи Кортез в мини-бикини заставила краснеть: «Это что-то безумное».

Как писала Politeka, Сьюзи Кортез разделась и застыла в непристойной позе: ничего себе объемы.

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез сверкнула прелестями в кружевном белье: «Дикая».