Звезда показала все, что можно

Обладательница самых красивых ягодиц в мире Сьюзи Кортез порадовала фанатов и сверкнула безупречным телом в крохотном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда позирует в крохотном белье, демонстрируя на камеру безупречные формы. При этом сама модель рассказывает о сайте, на котором ее поклонники смогут увидеть еще больше горячих снимков кумира.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«На это невозможно смотреть – завораживающе», «это космос», «вот это орех», «божественное тело», «очень красиво», «боже, как красиво», «на это можно смотреть вечно», «ну до чего же красивая – загляденье», - пишут они.

Как сообщалось ранее, фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, сверкнула безупречной фигурой в крохотном белье.

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм серию фото, где она осталась в одном кружевном белье и украшениях. Кортез нанесли роскошный макияж, который сделал ее еще прекраснее. Красотка показала самые вкусные части своего тела – пышную грудь и аппетитную «пятую точку». Кортез улеглась на полу таким образом, чтобы ее ягодицы получились на фото в форме сердца.

За 20 минут ее фото собрало почти 1,5 тысячи лайков. В комментариях ей оставили множество восторженных откликов.

«Красивая», «Детка», «Сияющая и дикая красота», «Вау», «Идеальное тело», «Ты прекрасна», «Ого, какие», «Невозможно оторвать глаз», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Сьюзи Кортез намазалась маслом и раздвинула ноги в одном белье: "Развратница".

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез в мини-бикини заставила краснеть: «Это что-то безумное».

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез едва удержала пышные формы и заставила краснеть всех: «Боже, какие большие…».