Фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, сверкнула безупречной фигурой в крохотном белье

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм серию фото, где она осталась в одном кружевном белье и украшениях, передает Politeka.net. Кортез нанесли роскошный макияж, который сделал ее еще прекраснее. Красотка показала самые вкусные части своего тела – пышную грудь и аппетитную «пятую точку». Кортез улеглась на полу таким образом, чтобы ее ягодицы получились на фото в форме сердца.

За 20 минут ее фото собрало почти 1,5 тысячи лайков. В комментариях ей оставили множество восторженных откликов.

«Красивая», «Детка», «Сияющая и дикая красота», «Вау», «Идеальное тело», «Ты прекрасна», «Ого, какие», «Невозможно оторвать глаз», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортез поделилась фото, на котором позировала в крохотном кружевном белье, демонстрируя безупречную фигуру. Она накинула сверху мех, но все ее прелести остались на виду. Кстати, у модели много татуировок и одна из них находится внизу живота. Там изображено лицо какого-то мужчины. Вероятнее всего, актера.

Также модель поделилась горячим фото, на котором она сжимает руками свою огромную грудь.

Напомним, что Сьюзи Кортез намазалась маслом и раздвинула ноги в одном белье: "Развратница".

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез в мини-бикини заставила краснеть: «Это что-то безумное».

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез едва удержала пышные формы и заставила краснеть всех: «Боже, какие большие…».