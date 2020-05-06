Фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, сверкнула безупречной фигурой в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Спокойной ночи, сладкие мои…», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что звезда рассказывает о своем сайте, на котором можно будет полюбоваться роскошными формами кумира. На снимке Корзет позирует в крохотном кружевном белье, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Божественное тело!», «это слишком горячо для меня», «богиня», «невероятная красотка», «на это можно смотреть вечно», - пишут они.

До этого мы писали, фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала гордость в мини-бикини

На опубликованном снимке Кортез позирует в крохотном белье, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. При этом она рассказывает подписчикам о своем сайте, на котором можно полюбоваться ее идеальным и стройным телом.

Уточним, что снимок произвел фурор среди ее поклонников, о чем говорит происходящее в комментариях.

«Это что-то безумное», «невозможно оторваться», «вау, какая красота», «невероятное тело! Обожаю тебя», - пишут они.

Напомним, бладательница самых красивых ягодиц изогнулась в мини-платье и показала все.

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оттопырила свою гордость в незаметных стрингах.

Также Politeka сообщала, что модель с самыми красивыми ягодицами застыла в пикантной позе в малюсеньком белье.