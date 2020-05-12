Американська світська левиця Кім Кардашьян поділилася жарким кадром в купальнику

Поки в мережі активно поширюють інформацію про те, що Кім знаходиться в серйозній сварці з чоловіком і вони зовсім не переварюють спілкування один з одним, зірка продовжує ділитися яскравими фото. В цей раз в соціальній мережі з'явився кадр, зроблений в роздягальні зірки, яка позувала в ніжному купальнику, повідомляє Politeka.net.

Так, в цей раз модель вирішила представити кадр, зроблений нею під час примірки чергового купальника так вдало який підкреслив її фігуру. Знаменитість вразила видом в рожевому бікіні.

Кім звично зав'язала волосся у високий хвіст і позувала з легким модним макіяжем. При цьому навколо зірки можна помітити звичний творчий безлад – речі розкидані, а сама вона сидить на підлозі.

Зазначимо, також Кім вирішила анонсувати вихід нової колекції свого б'юті-бренду. Спеціально для цього вона навіть змінила імідж і поділилася тематичним фото.

Зазначимо, в ЗМІ з'явилася інформація, що через карантин у пари почалися розлади в сім'ї і кожна їхня розмова закінчується сварками, як Кім поспішила представити сімейне фото, нібито спростовуючи чутки.

Інсайдери повідомляють, що «Кім і Каньє постійно сперечаються і вцепляются один одному в глотки». Модель не витримала напруги з чотирма дітьми на карантині і дуже втомилася. Вона сердилася на чоловіка і заде заявила, що він несерйозно ставиться до своїх сімейних обов'язків. «Вони живуть в протилежних кінцях будинку від гріха подалі», - також повідомляли ЗМІ.

Про проблеми в сімействі Кардашьян заговорили відразу після того, як чоловік відвіз дітей на сімейне ранчо в Вайомінг, Кім могла нарешті відпочити. Кім вирушила зі старшою сестрою Кортні в Малібу.

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.

Також Politeka писала, що сестричка Кардашьян спокусила апетитними формами в шкіряному костюмі.