Американская светская львица Ким Кардашьян поделилась жарким кадром в купальнике

Пока в сети активно распространяют информацию о том, что Ким находится в серьезной ссоре с мужем и они совершенно не переваривают общения друг с другом, звезда продолжает делиться яркими фото. В этот раз в социальной сети появился кадр, сделанный в раздевалке звезды, которая позировала в нежном купальнике, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз модель решила представить кадр, сделанный ею во время примерки очередного купальника так удачно подчеркнувшего ее фигуру. Знаменитость поразила видом в розовом бикини.

Ким привычно завязала волосы в высокий хвост и позировала с легким модным макияжем. При этом вокруг звезды можно заметить привычный творческий беспорядок – вещи разбросаны, а сама она сидит на полу. Фанаты тут же отметили, что женщина напоминает им "самую соблазнительную кукулу Барби".

Отметим, также Ким решила анонсировать выход новой коллекции своего бьюти-бренда. Специально для этого она даже сменила имидж и поделилась тематическим фото.

Отметим, в СМИ появилась информация, что из-за карантина у пары начались разлады в семье и каждая их беседа заканчивается ссорами, как Ким поспешила представить семейное фото, якобы опровергая слухи.

Инсайдеры сообщают, что «Ким и Канье постоянно спорят и вцепляются друг другу в глотки». Модель не выдержала напряжения с четырьмя детьми на карантине и очень устала. Она злилась на мужа и заде заявила, что он несерьезно относится к своим семейным обязанностям. «Они живут в противоположных концах дома от греха подальше», - также сообщали СМИ.

О проблемах в семействе Кардашьян заговорили сразу после того, как мужчина увез детей на семейное ранчо в Вайоминг, чтобы Ким могла наконец-то отдохнуть. Ким отправилась со старшей сестрой Кортни в Малибу.

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.

Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян соблазнила аппетитными формами в кожаном костюме.