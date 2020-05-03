Відома модель Гюль Бахарі, яку прозвали турецької Кардаш'ян, показала свої форми не соромлячись

На фото Бахарі позує в перламутровій спідниці і топі. Декольте, варто відзначити, було дуже великим. Гюль стояла на галявині і вирішила залишити волосся розпущеним. Якщо вірити геометке, то зірка перебуває на фото в Пенсільванії, США. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже чотири тисячі лайків і написали кілька коментарів, в яких захоплювалися формами турецької красуні.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Гюль Бахарі, яку прозвали турецької Кардашьян, показала об'ємні форми в блискітках.

На фото Гюль позувала в темному платті з одним відкритим плечем, в якому між грудьми можна побачити розріз. Волосся у Бахарі були розпущені, яким модель надала обсягу однією рукою. Фотографія вийшла дуже пікантною, навіть можна сказати, що спокусливою.

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі, яку прозвали турецької Кардашьян, показала новий спокусливий образ.

На фото дівчина сидить у чорному пеньюарі, який був прозорим. Гюль закрила очі від задоволення і знімала на телефон. Красуня сиділа у великому ліжку в цей раз. На фото можна легко оцінити форми дівчата, які ледве вмістилися в тканину.

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