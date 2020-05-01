Відома модель Гюль Бахарі, яку прозвали турецької Кардаш'ян, показала об'ємні форми в блискітках
На фото Гюль позувала в темному платті з одним відкритим плечем, в якому між грудьми можна побачити розріз. Волосся у Бахарі були розпущені, яким модель надала обсягу однією рукою. Фотографія вийшла дуже пікантною, навіть можна сказати, що спокусливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Груди у дівчини виявилася набагато більше, ніж у Кім Кардаш'ян.
Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали кілька коментарів під публікацією, в яких вихваляли красу Бахарі і її спокусливі обсяги.
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Раніше ми повідомляли, що відома модель Гюль Бахарі показала гарячий образ в спальні.
На фото Гюль позує в обтягуючій сукні з великим декольте, яке ледве вмістило пишні груди дівчини. Бахарі спокусливо вигнулась на ліжка, щоб показати саме гаряче, а образ доповнила розпущеним волоссям, які діставали до п'ятої точки.
Повідомлялося, що відома модель Олена Омович, яку прозвали української Кардашьян, показала себе в спокусливих образах.
Красуня представила в своєму Instagram відео, яке починається з того, що вона стоїть у футболці і шортиках.
Далі стиль української Кардашьян змінюється. Зірка постає в різних спокусливих комплекти білизни. Ліфчики ледь утримують принади, а маленькі трусики дають можливість розглянути пружні сідниці.
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