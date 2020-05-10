Турецько-американська модель Гюль Бахарі порадувала шанувальників черговою порцією краси

На своїй сторінці в Instagram спекотна брюнетка, яку називають турецькою Кім Кардашьян, поділилася знімком в ліжку, передає Politeka.net.

На дівчині – чорний короткий халатик з атласу, що злегка оголив одне плече і ледь прикриває трусики. Гюль сидить, притулившись до кованої спинки ліжка. Незважаючи на «домашню» обстановку, на Бахарі – грунтовний макіяж, причому особливо любить красуня виділяти пухкі губи, і добре відтінені очі. З аксесуарів на ній – дорогі сережки з камінням.

Біля дівчини також коробка з чорними трояндами, яка завершує загальний стиль фото.

Як відомо, батьки Гюль переїхали в США з Туреччини. Її батько накопичив достатню кількість грошей і відкрив свій бізнес. Зараз вони живуть у Філадельфії.

Дівчина відучилася в престижному Темпльскому університеті, де вивчала міжнародний бізнес і фінанси. На першому і другому курсах вона працювала фітнес-тренером і непогано заробляла. Одного разу вона потрапила в студентський модний блог, і її помітили агентства.

Бахарі не відмовилася від такого престижного заробітку і погодилася. Відтоді вона продовжує працювати у цій сфері. Зараз красуня знімається для багатьох модних брендів і є амбссадором деяких з них. Також Гюль дуже любить подорожувати, але найчастіше їздить містами Америки або в рідну Туреччину.

Раніше ми писали, що Гюль любить публікувати провокаційні фото. Так, вона поділилася знімком, на якому позувала в чорному костюмі з великим декольте, яке нічого не приховувало. Дівчина присіла навпочіпки і вигнула спину, показавши свої пишні груди. Волосся у Бахарі було розпущені, а руки модель сховала зпід ним

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https://www.youtube.com/watch?v=JbF9x0ayrkg