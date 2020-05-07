Відома модель Гюль Бахарі, яку прозвали турецької Кім Кардаш'ян, показала себе без зайвої скромності

На фото Гюль стоїть в шикарній сукні з косим декольте, з якого визирає пишні груди дівчини. Барахи доповнила образ яскравим макіяжем і розпустила волосся. Модель однією рукою себе взяла за ногу, а другою за особу, для більш спокусливого фото, і в неї це вийшло. Про це пише Politeka.net з ссыклкой на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Гламур і елегантність в одному образі", "Так гарно", "Прекрасно".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Гюль Бахарі понежилась в ліжку.

На фото Гюль показала себе у чорному халаті, під яким не було видно спідньої білизни. Волосся Бахарі вирішила залишити розпущеним, а на фото додала метелики. Яскравий макіяж додав кадрів особливої привабливості, модель дивилася прямо в камеру.

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала новий спокусливий образ.

На фото дівчина сидить у чорному пеньюарі, який був прозорим. Гюль закрила очі від задоволення і знімала на телефон. Красуня сиділа у великому ліжку в цей раз. На фото можна легко оцінити форми дівчата, які ледве вмістилися в тканину.

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