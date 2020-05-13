39-річна американська телезірка і бізнес-вумен Кім Кардашьян порадувала фанатів відвертим фото

Як передає Politeka.net, красуню Кім потягнуло в тропіки, про що вона повідомила у своєму мікроблозі в Instagram, супроводивши пост жарким знімком.

Кардашьян позбавилася тісного одягу, прикрившись лише гавайським вінком із білих квітів. Враховуючи, що Кім є щасливою володаркою пишного бюста, подібна прикраса просто не може приховати всю красу від цікавих очей. Чарівні вигини так і манять, щоб їх розглядали довше - "райська насолода".

Кардашьян розпустила волосся і нахилила голову в сторону. При цьому неможливо не помітити одну несподівану деталь: на плечі у красуні сидить зелений папуга, який влучно доповнив "тропічну" картинку.

У підписі до кадру Кім розповіла детальніше про свій макіяж, виконаний в теплих бежевих тонах.

"Тропічні флюїди 🌴 🦜 Я використовувала @kkwbeauty 90-х років Супермодельну губну помаду, 90-х років Супермодельну матову помаду, KKW x Вінні Секрет Блиск, палітру тіней для повік з бронзовим відтінком, Класичну палітру для рум'ян Shimmer і Shimmer для вдосконалення шкіри із рожевого золота", - йдеться під фото.

За кілька годин пост зібрав понад мільйон "лайків" і безліч компліментів.

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися чутки про розлучення Кім з репером Каньє Вестом, разом з яким вона виховує чотирьох дітей.

За інформацією зарубіжних ЗМІ, які посилаються на джерела, наближені до зоряного сімейства, «Кім і Каньє постійно сперечаються та вгризаються один одному в глотки». Приводом стало те, що Кім не витримала напруги, сидячи вдома з малюками в ізоляції. При цьому чоловік, мовляв, їй зовсім не допомагає.

Однак, телезірка поспішила потавити жирну крапку в домислах з приводу її особистого життя і розлучення, опубліковавши в Instagram сімейне фото. В підписі натякається, що чоловік у масці - це Каньє.

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.

Також Politeka писала, що сестричка Кардашьян спокусила апетитними формами в шкіряному костюмі.