Американская светская львица Ким Кардашьян поделилась трогательным семейным фото на фоне слухов о разводе

Так, в этот раз всемирно известная модель поделилась ярким фото на своей странице в социальной сети Инстаграм и попыталась таким образом избавиться о слухах, связанных с проблемами в семье. Похоже, у жизни модели не все так гладко, как кажется, сообщает Politeka.net.

Так, только вчера в СМИ появилась информация, что из-за карантина у пары начались разлады в семье и каждая их беседа заканчивается ссорами, как Ким поспешила представить семейное фото, якобы опровергая слухи.

Отметим, инсайдеры сообщают, что «Ким и Канье постоянно спорят и вцепляются друг другу в глотки». Модель не выдержала напряжения с четырьмя детьми на карантине и очень устала. Она злилась на мужа и заде заявила, что он несерьезно относится к своим семейным обязанностям. «Они живут в противоположных концах дома от греха подальше», - также сообщали СМИ.

О проблемах в семействе Кардашьян заговорили сразу после того, как мужчина увез детей на семейное ранчо в Вайоминг, чтобы Ким могла наконец-то отдохнуть. Ким отправилась со старшей сестрой Кортни в Малибу.

До этого Ким позировала в топе, который расцветкой напоминал змею. Низ одежды был похож на юбку в цвет. Ким немного спустила наряд с бедер засветив лишнее.

На одном фото звезда предстала спиной к фотографу, вытянув руки перед собой. Ровная спинка, пышные бедра и тонкая талия - все это просто невероятно привлекает внимание.

Также нельзя не заметить, что волосы Ким также походят на расцветку змеи.

На втором снимке Кардашьян продемонстрировала пышный бюст, стоя вполоборота к фотографу. Знаменитость поднесла руку к лицу, засветив длинный маникюр. Макияж модели был сделан с акцентом на глаза. Ким смотрела в камеру, приоткрыв губы.

"Ядовитая", - подписала фото звезда.

За 15 минут пост собрал почти 400 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу комплиментов красотке, восхищаясь ее фигурой и макияжем: "Ох, какая красотка".

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

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