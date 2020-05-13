39-летняя американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян обрадовала фанатов откровенным фото

Как передает Politeka.net, красотку Ким потянуло в тропики, о чем она сообщила в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив пост жарким снимком.

Кардашьян избавилась от тесной одежды, прикрывшись лишь гавайским венком из белых цветов. Учитывая, что Ким является счастливой обладательницей пышного бюста, подобное украшение просто не может скрыть всю красоту от глаз любопытных. Пленительные изгибы так и манят, чтобы их разглядывали подольше - "райское наслаждение".

Кардашьян распустила волосы и наклонила голову в сторону. При этом невозможно не заметить одну неожиданную деталь: на плече у красотки сидит зеленый попугай, который метко дополнил "тропическую" картинку.

В подписи к кадру Ким рассказала подробнее о своем макияже, выполненном в теплых бежевых тонах.

"Тропические флюиды 🌴 🦜 Я использовала @kkwbeauty 90-х годов Супермодельная губная помада, 90-х годов Супермодельная матовая губная помада, KKW x Винни Секрет Блеск, палитра теней для век с бронзовым оттенком, Классическая палитра для румян Shimmer и Shimmer для совершенствования кожи из розового золота", - говорится под фото.

За несколько часов пост собрал более миллиона "лайков" и уйму комплиментов.

Ранее мы сообщали, в сети появились слухи о разводе Ким с рэпером Канье Уэстом, вместе с которым она воспитывает четырех детей.

По информации зарубежных СМИ, ссылающихся на источники, приближенные к звездному семейству, «Ким и Канье постоянно спорят и вцепляются друг другу в глотки». Поводом стало то, что Ким не выдержала напряжения, сидя дома с малышами в изоляции. При этом муж, мол, ей совсем не помогает.

Однако, телезвезда поспешила потавить жирную точку в домыслах по поводу ее личной жизни и развода, опубликовав недавно в Инстаграм семейное фото. В подписи намекается, что мужчина в маске - это ее муж.

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.

Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян соблазнила аппетитными формами в кожаном костюме.