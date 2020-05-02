26-летняя супермодель Жизель Оливейра, которая является одним из «ангелов» бренда нижнего белья Victoria's Secret, поделилась жарким фото

Звезда опубликовала свежие кадры у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Оливейра предстала в соблазнительном костюме, который полностью обтянул ее идеальнее формы. Красотка решила не надевать белье, чтобы показать свою грудь во всей красе. Через ткань прекрасно просматриваются самые «вкусные» места.

«Чувствую себя мило», - написала модель под фото.

За день ее фото собрало почти 23 тысячи лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Красивые твои фотографии», «Ты великолепна», «Солнечные флюиды», «Вы великолепны, детка», «Прекрасны», «Горячая как ад», «Ты самая красивая, которую я когда-либо видел», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра поделилась фото, на котором предстала в трусиках, корсете, обшитом перьями, а также с огромными крыльями за спиной. Девушка засветила свое молодое упругое тело во всей красе. Она выставила вперед роскошные стройные ножки, втиснула свою грудь в тесный корсет и широко улыбалась.

Кроме этого, совсем недавно модель делилась снимком, где она в домашнем наряде валяется на кровати.

Напомним, что Жизель Оливейра развалилась на кровати, оголив самые вкусные места: «Ангел».

Как сообщала Politeka, горячая Жизель Оливейра без белья показала роскошное тело в комбинезоне: идеальный ракурс.

Также Politeka писала, что знойная Жизель Оливейра без стыда потрясла своими упругостями на камеру: жаркие кадры.