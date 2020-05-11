Модель Жизель Оливейра из Victoria's Secret в облегающем топе порадовала поклонников жаркими кадрами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Сфотографировали дома кампейн весна-2020 благодаря…», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Оливейра позирует в пикантном наряде с облегающим топом, застыв на камеру ради томных кадров. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Кошечка», «загляденье», «ну богиня же!», «бомба», «Жизель – красотка невероятная», «не могу налюбоваться», - пишут они.
Как сообщалось ранее, 26-летняя супермодель Жизель Оливейра, которая является одним из «ангелов» бренда нижнего белья Victoria's Secret, устроила жаркую фотосессию дома.
Красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм свежее фото. Оливейра воспользовалась хорошей погодой и улеглась на шезлонг, подставив свое молодое упругое тело солнышку. Модель выбрала для отдыха яркий малиновый купальник, который подчеркнул ее красивую грудь и тонкую талию. На одном фото Жизель закинула голову назад, что сделало ее фото еще более пикантным.
За час пост модели собрал почти 9 тысяч лайков. В комментариях поклонники оставили множество восторженных откликов о внешности звезды.
«Конфетка», «Так горячо», «Красотка», «От тебя невозможно оторвать глаз», «Ты настоящий ангел», «Цветок», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Жизель Оливейра без стыда потрясла своими упругостями на камеру: жаркие кадры.
Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра втиснула сладкие места в тесный корсет: «Ух, горячо».
Также Politeka писала, что Жизель Оливейра отказалась от белья, засветив своих «близняшек» во всей красе: глаз не оторвать.