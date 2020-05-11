Відома модель Емілі Ратаковскі показала гарячі форми в чорно-білих тонах

На кадрі Емілі позує в кофті з великим декольте, взявшись за свої волосся руками. Образ Ратаковскі доповнила макіяжем, а сама фото було чорно-білим і досить крупним планом. Завдяки цьому фото вийшло цікавим і чуттєвим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дитинко", - підписала коротко фото Емілі.

Фанати поставили майже 150 тисяч лайків за півгодини і написали безліч коментарів:

"Прекрасне", "Круто", "Крута крихітка", "Ідеальна", "Богиня".

Раніше ми повідомляли, що відома модель, актриса Емілі Ратаковскі залишилася без білизни під час фотосесії на вулиці.

Модель вирішила показати ідеальне засмагле тіло в чорному бікіні без верху. При цьому макіяж дівчина вважала за краще не наносити, а волосся не зав'язувати. Ідеальні форми Емілі не залишають байдужими шанувальників, тому фанати масово нахвалюють Ратаковски під кожним постом, відзначаючи, що дівчина "диявольська красуня".

Повідомлялося, що відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала стильне білизну на новому домашньому кадрі.

Модель позувала в кімнаті і серйозно дивилася в камеру в момент зйомки. При цьому для більшої пікантності дівчина спустила червоні спортивні штани, посвітивши нижньою білизною. Звичайна білизна бежевого кольору складалося без принтів і мережив, однак від цього фігура Емілі не здається гіршим.

Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковски виставила свої багатства в облягаючому одязі

Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковски зняла білизну і показала свої принади без прикрас

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковски похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні



