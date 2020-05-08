Звезда превзошла сама себя!

Супермодель Эмили Ратаковски решила порадовать поклонников и сверкнула безупречным телом в кружевном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует в кружевном наряде без белья, демонстрируя безупречную фигуру. Несмотря на то, что фотографию она никак не подписала, ее поклонники были в восторге от идеального тела кумира.

«От этого перехватывает дух – пойду проветрюсь», «вот это божественная! Слов нет», «невероятно – как можно быть настолько красивой», «ты – это самая красивая женщина, которую я когда-либо видел», «вау, как аппетитно», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски появилась на обложке одного из журналов.

Красотка часто радует поклонников горячими снимками в купальнике. Недавно звезда продемонстрировала на себе несколько бикини, которые идеально пришлись ей по фигуре.

Фото разлетелись по сети и до сих пор их обсуждают.

Например, на одном из кадров аппетитная модель предстала на пляже в голубом купальнике, лямки которого оплели ее тонкую талию. Крохотные плавки едва скрывали самое интимное.

Эмили смотрела в камеру, не улыбаясь. Она выглядела очень свежо.

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.