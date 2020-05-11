Известная модель Эмили Ратаковски показала горячие формы в черно-белых тонах

На кадре Эмили позирует в кофте с большим декольте, взявшись за свои волосы руками. Образ Ратаковски дополнила макияжем, а сама фото было черно-белым и довольно крупным планом. Благодаря этому фото получилось интересным и чувственным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Детка", - подписала коротко фото Эмили.

Фанаты поставили почти 150 тысяч лайков за полчаса и написали множество комментариев:

"Прекрасна", "Круто", "Крутая крошка", "Идеальна", "Богиня".

Ранее мы сообщали, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски осталась без белья во время фотосессии на улице.

Модель решила показать идеальное загорелое тело в черном бикини без верха. При этом макияж девушка предпочла не наносить, а волосы не завязывать. Идеальные формы Эмили не оставляют равнодушными поклонников, поэтому фанаты массово нахваливают Ратаковски под каждым постом, отмечая, что девушка "дьявольская красотка".

Сообщалось, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала стильное белье на новом домашнем кадре.

Модель позировала в комнате и серьезно смотрела в камеру в момент съемки. При этом для большей пикантности девушка приспустила красные спортивные штаны, посветив нижним бельем. Обычное белье бежевого цвета состояло без принтов и кружев, однако от этого фигура Эмили не кажется хуже.

Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде

Также Politeka писала, что соблазнительная Ратаковски сняла белье и показала свои прелести без прикрас

А еще Politeka сообщала, что Ратаковски похвасталась идеальными формами в крошечном белом бикини



