Відома модель, актриса Емілі Ратаковски залишилася без білизни під час фотосесії на вулиці

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця показала яскраве фото, зроблене під час незвичайної пляжній фотосесії. Дівчина, як відомо, любить підкоряти своїми кадрами, якими ділиться в соціальній мережі Instagram. На цей раз вона з'явилася в одному лише чорному бікіні, повідомляє Politeka.net.

Модель вирішила показати ідеальне засмагле тіло в чорному бікіні без верху. При цьому макіяж дівчина вважала за краще не наносити, а волосся не зав'язувати. Ідеальні форми Емілі не залишають байдужими шанувальників, тому фанати масово нахвалюють Ратаковски під кожним постом.

"Робота моделлю - дивовижний спосіб заробити гроші і отримати стабільність; з нею до мене прийшла слава, і це було дивно. Слава не була чимось, чого я дійсно чекала чи хотіла - хоча в глибині душі, мабуть, кожна 20-річна дівчинка хоче бути відомою", - розповіла Ратаковски в одному з інтерв'ю, що стосується її роботи моделлю під час спекотних зйомок.

Як повідомлялося раніше, відома модель, актриса Емілі Ратаковски постала в спокусливому образі. Зірка часто балує шанувальників гарячими фото. В цей раз привабливий кадр зробив чоловік красуні.

На знімку Емілі позувала в короткій сукні, ймовірно без білизни. Вирізи з боків були досить відвертими.

Вбрання підкреслив принади артистки, зокрема, її груди, тонку талію і пишні стегна. Від ідеальних вигинів Ратаковски не можна відірватися, вигляд у неї просто розкішний.

Крім вирізів по боках, наряд відкривав види на спинку знаменитості. Тонкі лямки трималися на плечах і надавали образу ще більше пікантності.

Нагадаємо, Емілі Ратаковски на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковски зняла ліфчик і показала себе у ванній.

Також Politeka писала, що розкута Ратаковски показала свої солодкі "абрикосики" прямо в саду.