Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски осталась без белья во время фотосессии на улице
Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница показала яркое фото, сделанное во время необычной пляжной фотосессии. Девушка, как известно, любит покорять своими кадрами, которыми делится в социальной сети Инстаграм. В этот раз она предстала в одном лишь черном бикини, сообщает Politeka.net.
Модель решила показать идеальное загорелое тело в черном бикини без верха. При этом макияж девушка предпочла не наносить, а волосы не завязывать. Идеальные формы Эмили не оставляют равнодушными поклонников, поэтому фанаты массово нахваливают Ратаковски под каждым постом, отмечая, что девушка "дьявольская красотка".
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"Работа моделью - удивительный способ заработать деньги и получить стабильность; с ней ко мне пришла слава, и это было странно. Слава не была чем-то, чего я действительно ждала или хотела - хотя в глубине души, вероятно, каждая 20-летняя девочка хочет быть известной", - рассказала Ратаковски в одном из интервью, касающееся ее работы моделью во время жарких съемок.
Как сообщалось ранее, известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски предстала в соблазнительном образе. Звезда часто балует поклонников горячими фото. В этот раз привлекательный кадр сделал муж красотки.
На снимке Эмили позировала в коротком платье, вероятно без белья. Вырезы по бокам были довольно откровенными.
Наряд подчеркнул прелести артистки, в частности, ее груди, тонкую талию и пышные бедра. От идеальных изгибов Ратаковски нельзя оторваться, вид у нее просто роскошный.
Кроме вырезов по бокам, наряд приоткрывал виды на спинку знаменитости. Тонкие лямки держались на плечах и придавали образу еще больше пикантности.
Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.
Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.