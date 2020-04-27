26-річна супермодель Жизель Олівейра, яка є одним з «ангелів» бренду нижньої білизни Victoria's Secret, влаштувала гарячу фотосесію вдома

Свіжий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Інтстаграм, передає Politeka.net. Красуня вибрала чорний обтягуючий комбінезон з голою спиною. Костюм з трикотажної тканини обтягнув принади зірки, зробивши акцент на найсмачніших місцях. Видно, що Жизель відмовилася від білизни, показавши ідеальні вигини свого тіла.

«Думаючи про тебе», - загадково підписала фото модель.

За день її фото зібрало понад 54 тисяч лайків. В коментарях красуні залишили безліч компліментів.

«Бог благословить тебе», «Захоплююча», «Красуня», «Вау», «Чудова лялька», «Я тільки що прокинувся, але думаю, що все ще сплю!», «Чому ти така ідеальна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра поділилася яскравим домашнім знімком. Дівчина в домашніх міні шортиках і толстовці розляглася на ліжку, кокетливо засукавши толстовку до грудей. Таким чином, зірка засвітила найсмачніші частини свого тіла – плоский животик і стрункі ніжки.

Як відомо, Жизель Олівейра приїхала підкорювати США з Бразилії. Яскрава зовнішність практично відразу привернула агентів і Олівейра почала свій шлях в модельному бізнесі.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра зняла штани і подратувала апетитними принадами: «О, так».

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра без сорому вразила своїми упругостями на камеру: жаркі кадри.

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра втиснула соковиті принади в корсет, засвітивши молоде тіло: «Прекрасний ангел».