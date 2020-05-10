Популярна американська модель Кайлі Дженнер зворушливо привітала мати зі святом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Легендарна Крістін Дженнер», - йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованому архівному знімку мати зоряного сімейства Кардашьян позує сидячи в білосніжному вбранні, демонструючи неймовірну красу. Це причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, яка красуня – відпад», «це генетика – ось звідки береться вся привабливість їх сімейства», «Вау, яка краса», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 39-річна американська телезірка, бізнесвумен і модель Кім Кардашьян опублікувала чергове сімейне фото.

Красуня Кім була в білому топі, який підкреслив оголила груди і тонку талію.

Вона знаходилася зліва з білими, майже сивим волоссям. На красуні також були спортивні штани.

Кім, як завжди, виглядала чудово. Макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи наголосив всі її переваги.

Поруч з Кім перебували бабуся і мати. Обидві були у світлих шатах.

"Мої улюблені леді. Кумедний факт, що у моєї бабусі є кричущий IG-аккаунт...", - підписала відео Кардашьян.

за 20 хвилин пост зібрав майже 300 тисяч лайків та коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів трьох красунь, адже для них вони ідеальні. Люди дивувалися, наскільки вони привабливі кожен по-своєму. Бабуся Кім зберегла молодість, як і її мати.

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