39-летняя американская телезвезда, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян опубликовала очередное семейное фото
Красотка Ким была в белом топе, который подчеркнул грудь и оголил тонкую талию, передает Politeka.net.
Она находилась слева с белыми, почти седыми, волосами. На красотке также были спортивные штаны.
Ким, как всегда, выглядела великолепно. Макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы подчеркнул все ее достоинства.
Рядом с Ким находились бабушка и мать. Обе также были в светлых одеждах.
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"Мои любимые леди. Забавный факт, что у моей бабушки есть кричащий IG-аккаунт...", - подписала видео Кардашьян.
Всего за 20 минут пост собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали массу комплиментов трем красоткам, ведь для них они идеальные. Люди поражались, насколько они привлекательны каждый по-своему. Бабушка Ким сберегла молодость, как и ее мать.
Напомним, Ким Кардашьян похвасталась, что разработанная ею новая коллекция корректирующего белья «действительно работает».
Она заверила будущих покупательниц, что отлично понимает их проблемы, поскольку не раз сталкивалась с труднодоступностью корректирующего белья, которое бы соответствовало ее тону кожи и было бы нужной длины, чтобы его не приходилось перешивать.
Белье от Ким представлено в размерах от XXS до 4X и девяти оттенках.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян позировала вместе со своей мамой Крис Дженнер. Кардашьян была в боди телесного цвета и с распущенными волосами. Рядом с ней сидела мама, которая одела кофту и колготы черного цвета.
Женщины расположились на кровати или чем-то похожем. Рядом можно увидеть большое яйцо, возможно пасхальное. За ним лежала какая-то скульптура.
Напомним, Ким Кардашьян в обтягивающем белье выставила напоказ роскошные формы
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