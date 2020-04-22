39-летняя американская телезвезда, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян опубликовала очередное семейное фото

Красотка Ким была в белом топе, который подчеркнул грудь и оголил тонкую талию, передает Politeka.net.

Она находилась слева с белыми, почти седыми, волосами. На красотке также были спортивные штаны.

Ким, как всегда, выглядела великолепно. Макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы подчеркнул все ее достоинства.

Рядом с Ким находились бабушка и мать. Обе также были в светлых одеждах.

"Мои любимые леди. Забавный факт, что у моей бабушки есть кричащий IG-аккаунт...", - подписала видео Кардашьян.

Всего за 20 минут пост собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов трем красоткам, ведь для них они идеальные. Люди поражались, насколько они привлекательны каждый по-своему. Бабушка Ким сберегла молодость, как и ее мать.

Напомним, Ким Кардашьян похвасталась, что разработанная ею новая коллекция корректирующего белья «действительно работает».

Она заверила будущих покупательниц, что отлично понимает их проблемы, поскольку не раз сталкивалась с труднодоступностью корректирующего белья, которое бы соответствовало ее тону кожи и было бы нужной длины, чтобы его не приходилось перешивать.

Белье от Ким представлено в размерах от XXS до 4X и девяти оттенках.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян позировала вместе со своей мамой Крис Дженнер. Кардашьян была в боди телесного цвета и с распущенными волосами. Рядом с ней сидела мама, которая одела кофту и колготы черного цвета.

Женщины расположились на кровати или чем-то похожем. Рядом можно увидеть большое яйцо, возможно пасхальное. За ним лежала какая-то скульптура.

Напомним, Ким Кардашьян в обтягивающем белье выставила напоказ роскошные формы

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