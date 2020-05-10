Популярная американская модель Кайли Дженнер трогательно поздравила мать с праздником

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Легендарная Кристин Дженнер», - говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном архивном снимке мать звездного семейства Кардашьян позирует сидя в белоснежном наряде, демонстрируя невероятную красоту. Это причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, красотка какая – отпад», «это генетика – вот откуда берется вся привлекательность их семейства», «Вау, какая красота», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 39-летняя американская телезвезда, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян опубликовала очередное семейное фото.

Красотка Ким была в белом топе, который подчеркнул грудь и оголил тонкую талию.

Она находилась слева с белыми, почти седыми, волосами. На красотке также были спортивные штаны.

Ким, как всегда, выглядела великолепно. Макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы подчеркнул все ее достоинства.

Рядом с Ким находились бабушка и мать. Обе также были в светлых одеждах.

"Мои любимые леди. Забавный факт, что у моей бабушки есть кричащий IG-аккаунт...", - подписала видео Кардашьян.

Всего за 20 минут пост собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов трем красоткам, ведь для них они идеальные. Люди поражались, насколько они привлекательны каждый по-своему. Бабушка Ким сберегла молодость, как и ее мать.

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